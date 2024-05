Genova – Proseguono le indagini sul presunto giro di mazzette e favori che ha scatenato un terremoto giudiziario in Liguria ma arriva la smentita del presidente della Regione Giovanni Toti a proposito di un presunto soggiorno a spese dell’imprenditore portuale Aldo Spinelli a Montecarlo.

Attraverso il suo avvocato Stefano Savi, infatti, il Toti ha smentito categoricamente le ricostruzioni di Stampa secondo cui avrebbe soggiornato nel principato con spese a carico del grande accusatore, Aldo Spinelli.

“Il presidente Toti – ha spiegato l’avvocato – si è recato a Montecarlo una sola volta, con mezzi propri e a sue spese, insieme alla moglie e solo una volta sul posto ha incontrato Spinelli che li ha invitati a pranzo”.

L’avvocato Savi ha anche smentito che nell’occasione ci sia stato un incontro con Briatore per discutere degli imminenti investimenti nella città di Ventimiglia.

chiarito inoltre che quella ‘gita’ monegasca non aveva alcun collegamento nemmeno con Flavio Briatore, l’imprenditore che ha un locale nel Principato e che recentemente ha annunciato un investimento analogo nella città di Ventimiglia.

Sempre il legale di Toti ha informato che il suo assistito verrà con ogni probabilità ascoltato dai giudici il prossimo 27 maggio ed avrà occasione di chiarire ogni cosa.