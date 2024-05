Alassio (Savona) – Molta paura, danni ingenti ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella notte in una palazzina in corso di ristrutturazione in via Giuseppe Mazzini.

A dare l’allarme alcuni residenti che si sono risvegliati nel sonno per un forte odore d bruciato e aprendo le finestre hanno visto le fiamme.

Subito è scattata la chiamata al numero unico 112 che ha allertato i vigili del fuoco.

Una volta giunti sul posto i pompieri hanno verificato che nella struttura non si trovava nessuno ed hanno spento le fiamme.

Una volta domato il rogo hanno avviato le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare le cause dell’incendio.

Un corto circuito o l’opera di un malintenzionato sono le ipotesi più accreditate.