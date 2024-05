Genova – E’ riuscito a farsi aprire la porta dalla ex fidanzata e l’ha aggredita, malmenata, le ha distrutto il cellulare e poi l’ha violentata. Un giovane di 33 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale e maltrattamenti commessi ai danni dell’ex fidanzata

Le indagini erano immediatamente scattate a seguito dell’intervento di una volante presso l’abitazione di una ragazza di 25 anni, che ancora molto scossa aveva denunciato di essere stata poco prima aggredita dall’ex fidanzato, che oltre ad averle causato evidenti lesioni, aveva commesso a suo danno, e contro la sua volontà, una grave violenza sessuale, il tutto dopo essersi introdotto in casa sua in modo del tutto arbitrario, distruggendole inoltre il proprio cellulare.

Grazie anche al successivo e ascolto in ambiente protetto, da parte degli agenti della Squadra Mobile, di tutti gli altri episodi che la ragazza aveva subito nel corso dei tre anni di relazione con l’uomo, in considerazione dei gravi indizi di reato a suo carico, la Procura della Repubblica ha richiesto ed ottenuto dal GIP un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento è stato eseguito dagli investigatori della terza sezione della Squadra Mobile nella giornata di ieri, dopo aver rintracciato l’indagato nel quartiere di Bolzaneto .

L’uomo si trova ora presso la casa circondariale di Genova Pontedecimo.