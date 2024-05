Genova – Due reati nel giro di poche ore per un 30enne arrestato in via Cantore dagli agenti del commissariato di Cornigliano.

I fatti risalgono a mercoledì sera quando gli agenti, impegnati in un controllo, hanno visto l’uomo che si nascondeva goffamente dietro ad una colonna per non farsi vedere.

I poliziotti hanno fermato la volante e si sono avvicinati alla persona che mostrava segno di evidente nervosismo.

Al controllo è così emerso che l’uomo risulta sottoposto agli arresti domiciliari senza permesso di uscita in alcun orario nonchè al divieto di avvicinamento nei confronti della ex fidanzata che si trova a meno di 100 metri dal luogo in cui è stato fermato.

L’uomo è stato arrestato ed accompagnato presso gli uffici della Questura in attesa del rito direttissimo che si è svolto ieri.