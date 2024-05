Genova – Un motoraduno benefico per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. Torna anche quest’anno, domenica 19 maggio il Distinguished Gentleman’s Ride, l’evento motociclistico benefico più famoso al mondo che anche quest’anno vedrà impegnati gentiluomini e gentildonne in sella alle loro motociclette per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata.

L’eleganza è il segno distintivo dell’evento. Il dress code per l’occasione richiede infatti – sia per lui che per lei – look vintage, giacca, cravatta o papillon, così come le moto che sfileranno. Per iscriversi basta possedere una moto classica o classica moderna (café racer, scrambler, bobber, custom), vespe o lambrette e sfoggiare un abito elegante. Ci si iscrive sul sito www.gentlemansride.com, si seleziona il “ride” di Genova, si fa una donazione e si avrà il dettaglio del percorso che si seguirà domenica 19 maggio.

In Italia le città che prendono parte all’evento sono 51, ma nel mondo saranno 950 con oltre 100mila motociclisti di 105 Paesi diversi impegnati in una raccolta che dal 2012 ha raggiunto complessivamente 50 milioni di dollari.

A Genova la sfilata è organizzata da Cafe Racer Genova – il gruppo di appassionati di motociclette classiche e modern classic nato a Genova nel 2011 con la passione dei motori e delle moto vintage anni Sessanta.

Già raggiunto l’obiettivo di superare i quattromila euro di donazioni, fanno sapere gli organizzatori. «Genova si è sempre dimostrata una città generosa e in questi dieci anni in cui organizziamo l’evento abbiamo raccolto complessivamente 21mila euro – commenta Fabio Santinelli, di Cafe Racer Genova – ricordiamo che è ancora possibile iscriversi e donare attraverso il portale australiano. L’appuntamento è sempre in piazza della Vittoria lato Caravelle alle 10».

Per gli iscritti l’appuntamento è alle 10,00 in piazza della Vittoria – lato Caravelle per il concentramento e le foto; la partenza è fissata intorno alle 11 con destinazione Mura delle Cappuccine, dove grazie alla collaborazione del CIV Carignano ci sarà la possibilità di bere e mangiare piatti caldi e freddi. Ad accogliere l’arrivo della sfilata ci sarà la musica di dj Dr Strange che si alternerà con i due gruppi che suoneranno: i Lolita e The Shooting Lobster.

Come tutti gli anni sarà possibile aggiustarsi barba e capelli grazie a Top Hair e Proraso e sarà possibile provare le ultime novità di casa Triumph grazie alla presenza di Biemme Moto. Durante il pomeriggio, saranno premiate le due moto più belle e la coppia più elegante.

Cosa è il Distinguished Gentleman’s Ride: Il Distinguished Gentleman’s Ride è stato fondato a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa che si è ispirato ad una foto di Don Draper, protagonista di Mad Men, a cavallo di una moto classica con addosso il suo abito migliore. Mark decise che un giro in moto a tema sarebbe stato un ottimo modo per combattere lo stereotipo, spesso negativo, dei motociclisti e, allo stesso tempo, per connettere le comunità motociclistiche. Nel 2012 – primo anno – si registrano 3mila partecipanti in 64 città; l’anno successivo nasce l’idea di raccogliere fondi per una buona causa: la ricerca contro il cancro alla prostata, i partecipanti sono 11mila in 147 città e si raccolgono 277mila dollari. Il 2014 è l’anno in cui l’evento diventa mondiale: 20mila partecipanti in 257 città di 58 paesi e vengono raccolti 1,5 milioni di dollari.

Da allora, la terza domenica di maggio, in tutto il mondo dall’Albania al Venezuela, dalle Filippine all’Uruguay, fino a Sydney in Australia c’è un gentiluomo e una gentildonna che si prepara per partecipare al Distinguished Gentleman’s Ride!