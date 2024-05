Genova – Una donna di 30 anni è stata arrestata dai carabinieri e dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio dopo aver cercato di accoltellare un tassista con un lungo coltello ma macellaio.

Secondo quanto ricostruito, ad allertare i militari sarebbe stato la stessa vittima che avrebbe raccontato di essere minacciato da una cliente. Una volta giunti sul posto, hanno visto il taxi in mezzo alla strada e la 30enne che con il coltello stava cercando di colpire l’uomo intimandogli anche di consegnarle il portafoglio.

L’intervento dei carabinieri ha consentito di riportare – a fatica – la situazione alla normalità, con la donna che è stata arrestata. Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’aggressione da parte della 30enne. Fortunatamente, il tassista non è rimasto ferito.