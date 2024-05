Imperia – Stava tagliando rami e legna con la motosega quando la lama gli è sfuggita e lo ha ferito. Momenti di paura, questo pomeriggio, per un pensionato di 70 anni che stava lavorando in un terreno in frazione Sant’Agata. L’uomo si è ferito con la motosega ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrerlo.

I pompieri hanno raggiunto la fascia dove si trovata l’anziano ferito e lo hanno trasportato sino alla strada dove l’ambulanza del 118 lo ha preso in consegna e lo ha portato in ospedale.

Fortunatamente la ferita era meno grave di quanto temuto e i medici hanno attribuito il codice giallo.