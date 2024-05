Lavagna (Genova) – Un’auto che perde improvvisamente il controllo e finisce la sua corsa contro un albero. Misterioso incidente, nella notte, a Lavagna dove, intorno all’una, è scattato l’allarme per un grave incidente avvenuto in via Eraldo Fico.

Per cause ancora da accertare il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Rossa di Chiavari e di Riva Trigoso e i due occupanti il veicolo sono stati estratti dalle lamiere e affidati alle cure del personale paramedico.

Uno dei due, il più grave. è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova mentre l’altro è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Lavagna.

La vettura è stata recuperata e sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause.

Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.