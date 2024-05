Genova – Ancora un pedone falciato da una vettura mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. Questa volta è avvenuto nel quartiere della Foce, in via Casaregis, angolo via Tolemaide.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 quando una donna di 58 anni ha attraversato la strada finendo travolta da una vettura di passaggio.

La donna è stata sbalzata a terra ed ha riportato diverse ferite.

Soccorsa dai passanti e poi dal personale del 118, la donna ferita è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino.

Ancora una volta è il mancato rispetto della segnaletica ad avere causato l’incidente ed ancora una volta è una persona a piedi a pagare il prezzo della disattenzione.

La polizia locale è intervenuta sul posto per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.