Genova – Una maxi rissa, con una ventina di persone coinvolte, nel centro di accoglienza per stranieri di Quezzi.

Nella notte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova e le pattuglie della Compagnia

Carabinieri di Genova San Martino intervenivano, allertati dalla centrale operativa di

Genova, in un centro di accoglienza per stranieri sito nel quartiere di Quezzi ove era stata

segnalata una violenta rissa in corso tra circa una ventina di ospiti.

Arrivati sul posto, i militari riuscivano a sedare lo scontro fisico in atto, denunciando due cittadini egiziani per aver partecipato alla colluttazione impugnando armi da taglio. Sono in corso accertamenti per verificare la posizione di altre persone coinvolte nella rissa, tenuto conto che la lite poteva avere conseguenze ben peggiori senza l’intervento risolutivo dei Carabinieri accorsi in forza all’interno del centro.