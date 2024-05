Lorsica (Genova) – Un brutto spavento, l’auto distrutta ma fortunatamente nessuna ferita grave per la coppia precipitata con l’auto in un dirupo in circostanze ancora da chiarire.

L’incidente è avvenuto nella notte a Lorsica, nell’entroterra chiavarese.

La coppia si trovava in auto con il loro cane quando la vettura ha perso il controllo ed è precipitata in un canalone.

Un volo di alcune decine di metri frenato solo dalla vegetazione che, evidentemente, ha evitato il disastro.

Intorno alle 4 del mattino è scattato l’allarme, probabilmente lanciato dalla stessa coppia che è stata poi soccorsa dai vigili del fuoco di Chiavari e dagli uomini del Soccoro Alpino.

I due sono stati raggiunti e messi in salvo insieme al cane.

Ora resta da accertare come sia avvenuto l’incidente.

