Genova – Misteriosa aggressione, nella notte, nella centralissima via Frugoni. Due giovani hanno raccontato alle forze dell’ordine di essere stati aggrediti da alcune persone armate di manganelli che li avrebbero assaliti senza una apparente spiegazione e colpendoli alla testa e al corpo.

L’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 4 e i due giovani sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo all’ospedale San Martino mentre le forze dell’ordine iniziavano le indagini per risalire agli autori del pestaggio.

Questa mattina i due giovani verranno ascoltati per raccogliere ulteriori elementi su quanto avvenuto e sulle possibili ragioni che potrebbero aver dato origine al pestaggio.

