Genova – Grave incidente, nella notte, in via San Martino, nell’omonimo quartiere del levante genovese. Per cause ancora da accertare, intorno all’una, un 50enne in scooter ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro le auto in sosta.

Subito soccorso, il motociclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha chiuso la strada per oltre un’ora per consentire i rilievi dell’incidente e per le operazioni di bonifica.

Non risultano al momento coinvolte altre vetture.