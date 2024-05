Genova – Un grosso cinghiale ha aggredito alcune persone, ieri sera, sulla spiaggia di Sturla, nel tentativo di “rubare” delle pizze da asporto. Momenti di paura per un gruppetto di persone che stavano mangiando sulla spiaggia quando è arrivato un grosso esemplare di cinghiale che ha subito puntato il gruppo, probabilmente attratto dall’odore del cibo.

L’animale si è avvicinato e dopo qualche tentennamento ha iniziato a farsi sempre più aggressivo tentando di rubare i cartoni con le pizze.

Dapprima le persone hanno scherzato ma poi, mano a mano che il modo del cinghiale si faceva più aggressivo, si sono spaventati e poi si sono allontanati in tutta fretta.

Fortunatamente nessuno è stato ferito ma alla memoria è tornata l’aggressione della scorsa estate con una signora addirittura morsicata da un animale, sempre sulla stessa spiaggia.

I cinghiali sono misteriosamente spariti nel greto di tutto il torrente Bisagno, dove da anni se ne contavano decine e decine di esemplari ma nel resto della città sono rimasti numerosi e prolifici.

Gli ambientalisti continuano a chiedere che fine abbiano fatto i cinghiali “spariti” e invitano Comune e Regione a disporre piani di depopolamento con l’uso di farmaci anti fecondativi invece che a pianificare prelievi violenti e che finiscono con l’abbattimento degli animali che non possono essere trasferiti altrove.

(nella foto cinghiale sulla spiaggia a Vernazzola)