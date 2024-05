La Liguria è interessata da correnti umide di provenienza sud-occidentali che portano instabilità ma senza precipitazioni. Ad inizio settimana invece, un minimo depressionario sul Golfo di Biscaglia veicolerà un’intensa perturbazione verso le regioni settentrionali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 19 Maggio 2024

Sino mattino qualche addensamento potrà interessare le zone interne alle spalle del settore centrale, cieli sereni o al più poco nuvolosi altrove.

Dalle ore centrali della giornata formazione di nubi cumuliformi sui rilievi interni, nel corso del pomeriggio potranno dar luogo a qualche rovescio. Sul resto della regione tempo asciutto con velature in transito.

Venti ad inizio e fine giornata deboli da nord, al primo mattino rinforzi fino a moderati/tesi tra Genova e Capo Mele. Durante le ore centrali ventilazione debole meridionale.

Mare poco mosso, localmente mosso in mattinata a ponente.

Temperature in lieve aumento.

Costa: Min: +13/+18°C – Max: +20/+25°C

Interno: Min: +3/+14°C – Max: +17/+24°C