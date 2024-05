Liguria – Ennesima mattinata di code chilometriche lungo le autostrade della nostra regione con pesanti disagi per automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio in queste ore.

Situazione difficile in A26, nel tratto tra Masone e Ovada, in direzione nord, dove i soliti cantieri stanno causando ben 4 chilometri di coda.

Non va particolarmente meglio in A7: un veicolo in avaria sta causando circa due chilometri di coda nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e lo svincolo con l’A12, mentre forti rallentamenti si segnalano in uscita dal casello di Genova Ovest a causa del traffico sulla viabilità ordinaria. Nella direzione opposta, un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla a causa del solito restringimento di carreggiata presente.

Infine, i lavori sono la causa anche dei due chilometri di coda che si registrano in A10 tra Albisola e Celle Ligure in direzione levante.