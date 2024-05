Genova – Prosegue con una serie di eventi e incontri la Beeweek la settimana dedicata alle Api. In occasione della Giornata Mondiale delle Api (20 maggio) l’Associazione Ligure Produttori Apistici, A.L.P.A. Miele, organizza e collabora a una serie di eventi di promozione e conoscenza del mondo delle api, del miele, degli altri prodotti dell’alveare e delle aziende apistiche del territorio.

L’apicoltura sta vivendo ormai da diversi anni una profonda crisi, mancate produzioni causate dal cambiamento climatico, piante in sofferenza, organismi alieni che minacciano il benessere delle colonie e un mercato nazionale influenzato da prodotti importati sottocosto.

Le api e gli impollinatori soffrono per i cambiamenti climatici e la perdita di habitat, ma da loro dipende gran parte del nostro cibo e molti dei delicati equilibri che regolano la natura.

Come ogni anno vengono proposti una serie di eventi per sottolineare e portare all’attenzione di tutti e tutte l’importanza e il ruolo delle api, degli altri insetti impollinatori e di chi le api le cura e le alleva.

Mercoledì 22 alle ore 18.30 si terrà un Minicorso di Degustazione del Miele con una docente dell’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele con i Mieli selezionati dal Concorso Mieli di Liguria, ospitati da The Honey bar, locale tematico in Salita del Prione (info e prenotazioni via whatsapp 3476975960)

Giovedì 23 alle ore 16.30 presso Mielaus, laboratorio e shop di Apicultura Piccardo in vico della Rosa, la smielatura dal vivo, tutte le fasi della produzione di miele, dal melario al vasetto.

Sabato 25 dalle ore 16:30 al Parco del Peralto, presso la struttura del Bee Hotel Genova (sito di nidificazione e svernamento per api solitarie e altri invertebrati) frutto di un progetto realizzato grazie ai club Genova e Genova 2 di Soroptimist International Italia, inaugurata lo scorso anno verranno proposti giochi e laboratori per bambini e bambine, ragazzi e ragazze per conoscere il mondo delle api e l’importanza degli insetti impollinatori.

Verrà anche offerta da L’Ape in Bottega, negozio di prodotti sfusi, biologici e a km0 in Albaro, una merenda a base dei prodotti dell’alveare.

Domenica 26 ore 17:00 al Cimitero Monumentale di Staglieno, “Il Circo delle Api” con Sara Micol Natoli, giocoliera professionista. Lo spettacolo, attraverso diverse tecniche circensi, propone al pubblico scoprire come nasce un’ape, cosa crea il gruppo-alveare e perché è fondamentale nell’equilibrio della Natura, la danza delle api trasporta la fantasia in volo. E per finire, la sciamatura ci riporta al ciclo della Vita, a capire il rapporto con la nostra Terra. Lo spettacolo è patrocinato da AMi Ambasciatori dei Mieli.

In occasione della WDEC 2024, Settimana alla scoperta dei Cimiteri Europei, che quest’anno ha come tema la la sostenibilità; in collaborazione con il Comune di Genova – Direzione Servizi Cimiteriali (Lo spettacolo sarà preceduto alle 15:00 dalla VISITA GUIDATA per le famiglie “CON GLI OCCHI DEI BAMBINI”, a cura del Comune di Genova)