Celle Ligure (Savona) – Una tragedia si è consumata nella prima mattinata di oggi, mercoledì 22 maggio. Intorno alle ore 7:30, infatti, è arrivata la segnalazione della presenza di un corpo in mare all’altezza del lungomare della Crocetta.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, arrivati con un’ambulanza e un’automedica. Purtroppo, però, al momento del loro arrivo la persona era già deceduta.

Poco più tardi sono arrivati anche i carabinieri, che hanno iniziato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto. Al momento non si hanno notizie sull’identità della persona ritrovata e tanto meno su quelle che possono essere le cause del decesso