Celle Ligure (Savona) – Proseguono le indagini sul ritrovamento, questa mattina, sulla spiaggia del cadavere di un uomo. Il corpo era sul bagnasciuga all’altezza dello stabilimento balneare Bagni Papaciann’a e non è chiaro se sia stato portato dalla corrente o se invece la persona sia deceduta sul posto.

Alcuni passanti hanno notato il corpo ed hanno subito chiamato le forze dell’ordine e il 118 ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Dalle prime informazioni sembra che l’uomo fosse semi svestito e particolarmente magro.

Il corpo è stato rimosso e trasferito in obitorio per l’esame del medico legale e sono state avviate le indagini per identificarlo e per stabilire le cause del decesso.