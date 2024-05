Genova – Si infiamma la discussione sul progetto per la costruzione della nuova Diga di Genova e dopo il via libera della Regione Liguria ad un mutuo per finanziare altri 57 milioni di euro il progetto arrivano i commenti alle parole del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini da parte del Movimento 5 Stelle.

“Secondo Salvini – dichiarano i parlamentari genovesi Luca Pirondini e Roberto Traversi – al netto delle inchieste in Liguria, i lavori della diga foranea devono proseguire “a pieno ritmo”. Tradotto: se i test non sono stati completati, pazienza. La posa del primo cassone ci sarà lo stesso, con buona pace di tutti quei tecnici ed esperti che da mesi rimarcano i rischi di collasso geotecnico della struttura, con conseguenze potenzialmente devastanti”.

I rappresentanti del Movimento 5 Stelle sottolineano anche il fatto che “molti di loro (esperti) hanno suggerito anche di evitare di demolire la diga vecchia prima che la nuova venga sottoposta a una mareggiata importante: sarebbe stato comunque un probante test. Niente da fare: si decide di andare avanti giocando col fuoco, sulla spinta di quell’ampia irresponsabile corale che va dal sindaco Bucci fino appunto al ministro Salvini. Lor signori non dimentichino però che se accadrà qualcosa, saranno gli unici e inequivocabili responsabili di eventuali accadimenti nefasti. A buon intenditor, poche parole. L’insistenza su questo progetto palesemente sbagliato ha dei tratti grotteschi e allo stesso tempo inquietanti”.

Nella giornata di ieri il presidente ad Interim della Regione Liguria, Alessandro Piana, aveva dichiarato che “i lavori per la nuova Diga foranea di Genova proseguono in base al cronoprogramma“, ricordando l’impegno a procedere il più velocemente possibile alla realizzazione del progetto.

