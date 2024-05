Genova – Questa mattina i disagi e i rallentamenti non si limitano soltanto alla rete autostradale, dove si segnalano code in A7, A10 e A26, ma si allargano anche le principali direttrici del capoluogo.

La situazione più complessa si registra lungo la Sopraelevata, nella carreggiata che viaggia in direzione levante, dove si è verificato un incidente poco dopo le 9:00 di questa mattina all’altezza di via Alpini d’Italia. A scontrarsi sarebbero state una macchina e una moto, con il conducente del mezzo a due ruote rimasto ferito e trasportato in codice giallo all’ospedale.

Fin dai minuti successivi al sinistro stradale, il traffico è andato completamente in tilt con lunghe code che si sono formate e macchine rimaste imbottigliate per diverso tempo. Al momento, la situazione non è ancora rientrata. Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, è giunta la polizia locale che sta cercando di risolvere la situazione.