Genova – Una passeggiata alla scoperta delle tracce dell’Acquedotto Storico in città nel cui sottosuolo sono celate le antiche opere idrauliche tuttora esistenti.

Gli esperti del Centro Studi Sotterranei accompagneranno i partecipanti lungo i viali di Circonvallazione a Monte seguendo il percorso dell’acqua proveniente dalla Val Bisagno, svelando ciò che è ancora custodito sotto i nostri piedi.

Parleranno della più antica delle funicolari genovesi e del suo funzionamento a gravità grazie all’acqua dell’Acquedotto, mostreranno i segnali rilevatori della presenza di questa importantissima realizzazione ingegneristica come le strutture arcuate che sostenevano il condotto, i ponti canale, le derivazioni.

Nel corso della visita saranno mostrate e commentate le immagini dei cunicoli idraulici, delle cisterne e di altre strutture ipogee che sono stati esplorati, studiati e documentati dal Centro Studi Sotterranei che fa parte della Federazione delle associazioni dell’Antico Acquedotto.

Prenotazione obbligatoria: telefonare al numero 3408479984, dalle ore 9:30 alle ore 15:00 di tutti i giorni

Punto di ritrovo: giardini centrali di Piazza Manin

Come arrivare con il Bus: linea 34 (cod. fermate 0570/0565) e linea 36 (cod. fermate 0526/0558)

Orario visita: ore 15:00 – Presentarsi 20 minuti prima dell’inizio del turno prenotato.

Liberatoria di responsabilità: presentare in forma cartacea, in sede di visita, la liberatoria compilata e firmata che vi sarà inviata via e-mail dal Centro Studi Sotterranei.

Numero massimo visitatori: n. 25 partecipanti.

Contributo: 12,00 euro – Per chi è già socio CSS 2024: 10,00 euro. Disdetta: deve pervenire telefonicamente al n. 3408479984 almeno 24 ore prima del giorno della visita. In caso contrario verrà richiesto un bonifico pari al contributo.

Durata visita: indicativamente 120 minuti Abbigliamento: consigliati scarpe e vestiti comodi

Difficoltà: Turistico. La visita è da considerarsi “facile” e quindi accessibile a tutti.

N.B. la visita è annullata in caso di allerta meteo