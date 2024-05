Genova – Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di manutenzione della rete idrica, il giorno venerdì 24 maggio 2024 dalle ore 08:30 alle ore 17:00 potrebbero verificarsi irregolarità nel servizio alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

• Via Domenico Chiodo

• Salita Superiore di San Simone dal civico 19 al 29

• Mura delle Chiappe

• Salita Emanuele Cavallo

• Salita Bachernia

• Mura di San Bernardino

• Salita Superiore San Rocchino

• Salita Multedo dal civico 22 al 36, solo su una delle due tubazioni presenti

• Via Carso

• Via Cima di San Pantaleo

• Mura di Sant’Erasmo

Si precisa che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai

lavori che continueranno il normale servizio. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lunedì 27 maggio con gli stessi orari.