Moconesi (Genova) – E’ salita in una mansarda per prendere dei vestiti per il padre ed è caduta da una scala interna riportando gravi ferite. Una ragazza di 24 anni è stata soccorsa nel pomeriggio all’interno di una abitazione di via Serra, nel comune di Moconesi. Dalle prime ricostruzioni sembra che la giovane sia caduta da una scala interna all’abitazione compiendo un volo di diversi metri.

Soccorsa è stata stabilizzata dal personale della Croce Rossa di Gattorna e poi trasferita in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino di Genova.

Per accelerare il trasporto è stato allertato anche l’elicottero dei Vigili del fuoco che ha trasferito in volo la ferita.

I medici si sono riservati la prognosi perché la giovane avrebbe perso i sensi dopo la caduta.