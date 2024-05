Genova – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato alla Liguria ben 22,3 milioni di euro per nuovi treni super moderni.

Serviranno per acquistare due treni ad alimentazione elettrica o addirittura ad idrogeno.

Gli investimenti fanno parte di un piano per l’ammodernamento da 700 milioni per il potenziamento del parco ferroviario regionale