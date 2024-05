Cogoleto (Genova) – Brutta disavventura per un biker di 17 anni che nel pomeriggio di ieri stava percorrendo i sentieri sulle alture di Cogoleto e Arenzano in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora da verificare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto in maniera rovinosa a terra, finendo in un dirupo.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri, i sanitari del 118 e anche il soccorso alpino ed è stato allertato l’elisoccorso.

I soccorsi hanno stabilizzato il giovane rimasto ferito e l’hanno fatto salire a bordo dell’elicottero, che l’ha trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.