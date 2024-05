Genova – Proseguono le operazioni di “pulizia” e ripristino delle parti in marmo dei palazzi storici imbrattate a margine del corteo di protesta per il blitz che ha portato all’arresto di 8 persone alla ex Latteria occupata di Stradone Sant’Agostino, nella zona di Sarzano.

Mentre le indagini sui responsabili proseguono, al momento senza persone identificate, i tecnici di ditte specializzate stanno ripulendo i marmi con speciali “lance” ad altissima pressione che sembrano cancellare le scritte come gomma da cancellaria.

Un lavoro certosino e piuttosto costoso per la collettività che pagherà il conto ma che permette un lavaggio quasi perfetto delle parti in marmo imbrattate in modo incivile.