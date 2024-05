Moconesi (Genova) – Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni della ragazza di 24 anni caduta da una scala mentre saliva nella soffitta dell’abitazione di famiglia nel piccolo centro dell’entroterra genovese.

La giovane era salita in soffitta per prendere alcuni oggetti e scendendo ha forse perso l’equilibrio o è stata colpita da un malore ed è caduta da un’altezza di alcuni metri.

Subito soccorsa dalle persone presenti e che hanno chiamato il 118, la giovane è stata stabilizzata dal personale dell’ambulanza del 118 e poi trasferita in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

In corso le indagini per ricostruire quanto accaduto e se la scala per la soffitta fosse “in sicurezza”.