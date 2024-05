Genova – Uno spacciatore che viene arrestato e finisce in ospedale con una frattura ad una gamba ed un video che mette nei guai sette agenti della polizia locale che sarebbero indagati dalla Procura genovese con ipotesi di reato che, oltre alle violenze contesterebbero anche il falso ideologico e le false dichiarazioni all’autorità giudiziaria.

I fati risalgono al gennaio scorso quando un gruppo di agenti del gruppo operativo contrasto stupefacenti ha fermato nei vicoli del centro storico un giovane di 30 anni di origini straniere accusandolo di spacciare dosi di crack.

Gli agenti, secondo le accuse, non si sarebbero però limitati a mettergli le manette e a raccogliere le dosi di droga che l’uomo avrebbe nascosto in bocca e nella colluttazione il presunto spacciatore riporta lesioni guaribili in circa 30 giorni e la frattura di una gamba.

Una volta engli uffici gli agenti dichiarano nel verbale che l’uomo avrebbe aggredito gli agenti ma qualcosa non torna e la Procura avvia un’indagine che porta al sequestro di un video registrato da una delle telecamere di sorveglianza posizionate proprio dal Comune e il filmato inguaia i poliziotti con immagini che vengono catalogate come “violente”.

In particolare evidenzierebbero che il presunto spacciatore è stato colpito mentre veniva ammanettato.

Foto di Archivio