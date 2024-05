Favale di Malvaro (Genova) – Attimi di paura ma fortunatamente nessun ferito dopo che questa mattina di è verificata la caduta di un grosso masso sulla carreggiata della Strada provinciale 23 al Passo della Scoglina.

L’enorme masso non ha colpito alcun veicolo e fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite. Pesanti, invece, le conseguenze alla circolazione con la Sp23 che è stata immediatamente chiusa al transito. Grazie alla presenza di strade alternative, i residenti della zona non risultano essere isolati.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti i tecnici che stanno studiando la situazione per procedere alla rimozione del masso e per verificare la situazione del costone a monte.

foto Facebook @Regione Liguria