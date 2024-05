Ancora condizioni di tempo per lo più instabile sulla Liguria con ulteriore rischio di piovaschi sparsi e qualche temporale specie nelle aree interne. Un miglioramento più deciso è atteso per la giornata di domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 24 Maggio 2024

Sino alla prima mattinata non si esclude qualche piovasco tra il Genovese occidentale ed il Savonese orientale. In tarda mattinata qualche rovescio anche sul Tigullio, per il resto tempo asciutto. Nel pomeriggio migliora lungo la costa centro-orientale, ancora qualche piovasco in Appennino e temporali possibili sulle Alpi Liguri con qualche sconfinamento attenuato lungo le coste del Savonese. Generale attenuazione dei fenomeni in serata.

Venti da deboli a moderati tra sud e sud-est, con locali rinforzi.

Mare generalmente mosso

Temperature generalmente stazionarie nei valori minimi, in lieve aumento le massime

Costa: Min: +14/+17°C – Max: +18/+23°C

Interno: Min: +6/+14°C – Max: +11/+18°C