Genova – Un serpentone di tavoli, uno accostato all’altro, che attraversa il centro storico per unire idealmente le diverse zone della città vecchia e lanciare un messaggio di pace, di partecipazione e, nel contempo, presidiare il territorio allontanando ogni malaffare. E’ lo straordinario successo della Cena Condivisa che sta facendo registrare una partecipazione ben oltre le più rosee aspettative.

I genovesi – e non solo quelli del centro storico – hanno risposto con entusiasmo partecipando alla Cena Condivisa portando cibo anche per chi non ne aveva, facendo assaggiare e assaggiando piatti tipici locali ma anche delle varie comunità che si sono unite nel tempo nella cittadinanza ma soprattutto portando l’entusiasmo che troppo spesso viene dimenticato.

Un’idea nata dal basso, senza grandi sponsor e senza faraoniche presentazioni e trascinata dal cuore degli organizzatori e delle tante persone che desiderano ribadire una volta in più che la città è dei Cittadini che la vogliono vivere.

Tutto spiegato sul sito https://www.cenacondivisa.it/

“Sedetevi ai tavoli dove troverete piatti bicchieri posate e tovaglioli, portate le vostre vivande e se vorrete potrete condividerle e godetevi una serata indimenticabile nel cuore dei nostri meravigliosi Caruggi”.

Una sorta di seguito ideale della cena organizzata lo scorso 30 Settembre in via del Campo.

Un esempio per tutta Genova e per tutta Italia perché l’aria che si respira, l’impegno dei cittadini, la cura e la partecipazione degli abitanti del nostro Centro Storico, l’impegno degli operatori sociali, commercianti, e lavoratori come la sottoscritta e molti altri possono solo portare buoni frutti”