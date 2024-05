Genova – Indagini in corso per ricostruire le circostanze in cui ha perso la vita un ragazzo di 26 anni, cittadino Lituano, giocatore di pallacanestro in una squadra cittadina. Il corpo del giovane è stato rinvenuto sul tetto di un palazzo di via Frugoni, sotto le mura di Carignano, nelle vicinanze del pronto soccorso dell’ospedale Galliera e il decesso sembra avvenuto a causa di una caduta da un’altezza di diversi metri.

Il giovane era ricercato dalle forze dell’ordine dopo la segnalazione dell’amico che lo ospita nella sua abitazione di Sestri Ponente e che non lo ha visto rientrare dalla serata in discoteca e il corpo è stato segnalato da un passante che ha scorto la sagoma del cadavere guardando dal parapetto delle mura di Carignano.

Dalle prime ricostruzioni sembra che il ragazzo abbia trascorso la serata e parte della notte in una discoteca della zona di piazza Dante e che sia uscito lasciando gli amici.

Non è chiaro perché si sia diretto verso la direzione “sbagliata” rispetto a casa e se sia caduto dal muraglione o se abbia scelto di togliersi la vita oppure se sia stato spinto di sotto.

Il magistrato che segue il caso ha disposto l’autopsia che accerterà se sul corpo ci sono segni di violenza ma anche se il ragazzo avesse consumato forti quantità di alcolici o se avesse assunto droga anche se il tipo di attività professionale – il giocatore di basket – non sarebbe “in linea” con queste eventualità a causa dei controlli medici e anti doping cui sono sottoposti gli atleti.