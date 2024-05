Genova – Resta grave ma non sarebbe in pericolo di morte il tifoso del Genoa caduto ieri sera da una balaustra della Gradinata Nord, poco prima della fine dell’incontro con il Bologna, compiendo un volo di diversi metri.

L’uomo ha riportato fratture multiple alle gambe ed al bacino e rischia pesanti conseguenze per il futuro.

Subito soccorso dalle persone presenti e poi dal servizio di assistenza medica presente all’interno dello stadio, l’uomo è stato stabilizzato e posto sulla speciale barella anti trauma e poi trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino.

Per rispetto alle sue condizioni la tifoseria ha deciso di cancellare i festeggiamenti per l’ultima partita di campionato.

In corso le indagini per accertare come si siano svolti i fatti e come abbia fatto la persona a volare oltre una balaustra dello stadio che dovrebbe essere a norma con le misure di sicurezza che dovrebbero evitarlo.