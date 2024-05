Castiglione Chiavarese (Genova) – E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale San Martino di Genova il 18enne caduto questo pomeriggio da cavallo durante un’escursione ed è stato colpito dal cavallo imbizzarrito. Subito soccorso dalle persone che si trovavano con lui, il giovane è stato poi medicato dall’ambulanza del 118 giunta sul posto mentre dall’aeroporto di Genova decollava l’elicottero dei vigili del fuoco in modalità eli-ambulanza.

Il ragazzo è stato immobilizzato nella speciale barella e poi caricato a bordo del velivolo che lo ha trasferito nel più breve tempo possibile al Pronto Soccorso in codice rosso, il più grave.

Fortunatamente gli esami medici condotti hanno escluso lesioni gravi e il ragazzo è stato dichiarato fuori pericolo ma ha riportato diverse ferite e contusioni.