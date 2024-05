Genova – Ancora segnalazioni per famigliole di cinghiali a spasso per la città e ancora perplessità sulla scomparsa degli animali dal greto del torrente Bisagno mentre sono numerosi e in ottima salute nel resto della città.

Questa volta l’allarme è scattato in piazzale Bligny intorno alle 17,30 e poi in via Robino, nella zona di Marassi Alta, con la passeggiata di una famigliola tra le auto che salgono verso la parte alta del quartiere.

Come sempre è scattato l’allarme della polizia locale che ha inviato un messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti, per evitare incidenti, e poi ha inviato una pattuglia per garantire la sicurezza dei cittadini.

Nel frattempo resta la perplessità delle associazioni ambientaliste per la totale scomparsa dei cinghiali dal greto del Bisagno con la “risposta” sul misterioso caso che attribuisce alla peste suina la strage pur in presenza di appena 25 carcasse su una popolazione stimata in decine e decine di esemplari.

A suscitare dubbi e perplessità anche il fatto che l’epidemia abbia evidentemente fatto strage nel Bisagno lasciando in perfetta salute la popolazione che invece scende dalle alture per arrivare nelle strade cittadine.

(Foto di Archivio)