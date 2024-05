Genova – Due forti esplosioni hanno fatto tremare i vetri e spaventato i residenti della zona di Struppa intorno alle 23. La prima è stata avvertita anche nella zona di Marassi Alta e di Quezzi e la seconda, intorno alle 23,30 ha svegliato i residenti della Valbisagno.

Sui social sono subito apparsi i messaggi preoccupati di decine di persone che hanno chiesto spiegazioni e hanno chiamato forze dell’ordine e Vigili del Fuoco senza riuscire a capire di cosa si sia trattato.

Una prima forte esplosione ha fatto pensare a molti ad una “bomba carta” ma il rumore e la dimensione della zona nella quale è stata avvertita, da Struppa sino a Quezzi farebbero escludere questa ipotesi.

Una seconda esplosione, ancora più forte della prima, ha risvegliato persone in mezza città.

Particolarmente arrabbiati i proprietari di cani e altri animali che hanno visto i propri amici a 4 zampe “impazzire” per la paura.

Sui social si parla di forti esplosioni – c’è chi ne ha sentite addirittura cinque e “in sequenza” nella zona della “Cava” sopra i Camaldoli e in una zona che effettivamente potrebbe diffondere il rumore in diverse direzioni ed essere udita sia in Valbisagno che a levante.

La cava sotto forte Ratti viene usata talvolta per far brillare ordigni da disinnescare ma al momento non c’è alcun riscontro e di solito questo tipo di operazioni viene annunciata alla popolazione proprio per evitare la preoccupazione.

notizia in aggiornamento