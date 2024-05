Genova – Il Buoncanile di Genova è a rischio chiusura a causa del crollo della pedana che garantiva l’accesso attraversando un torrentello e i volontari e amici organizzano un pranzo di beneficenza per raccogliere i fondi necessari al suo salvataggio.

L’esperienza pluriennale del Buoncanile è a rischio chiusura e con essa la fine dell’unico rifugio per cani che non prevede l’uso di gabbie e ripari chiusi ma i tanti amici si sono mobilitati per cercare di raccogliere quanto necessario a ricostruire la passerella caduta con l’ultima alluvione e mai più ricostruita a causa dei costi proibitivi per una piccola struttura che a malapena riesce a sopravvivere.

Grazie alla sensibilità della MSC Foundation è stato così organizzato per domenica 16 giugno, un pranzo di beneficenza a bordo della nave da crociera MSC World Europa e l’intero ricavato verrà donato all’associazione Buoncanile per cercare di risolvere i problemi che rischiano di causarne la chiusura.

Il pontile in metallo è infatti crollato nel 2015 con una piena del torrente che passa accanto alla struttura ma sino ad ora i volontari si erano “arrangiati” trovando altre vie per guadare il torrente ma un’ispezione del Ministero competente ha rilevato il “problema” ed ha intimato ai gestori di ripristinare la passerella pena la chiusura.

Per questo motivo è molto importante che i fondi arrivino e nel minor tempo possibile.

E’ possibile contattare i volontari del Buoncanile sulla loro pagina Facebook oppure sul loro sito online