Genova – Si indaga con l’ipotesi di accusa di omicidio per la morte di Aurimas Cybas, il ragazzo di 27 anni trovato morto la mattina di sabato 25 maggio ai piedi del muraglione di Carignano nelle vicinanze del Pronto Soccorso dell’ospedale Galliera.

L’ipotesi investigativa è scattata poiché le prime testimonianze hanno raccontato che il giovane, cittadino Lituano e giocatore di buon livello di Basket, era in una discoteca della zona di piazza Dante la sera del decesso e avrebbe litigato furiosamente con alcune persone venendo allontanato – insieme ai rivali – all’esterno del locale.

Il giovane avrebbe bevuto alcuni drink con amici e poi avrebbe discusso per futili motivi con alcuni avventori sino a quando sono volate parole grosse e poi qualcuno ha alzato le mani.

Il personale addetto alla sicurezza è intervenuto rapidamente e tutti i contendenti sono stati cacciati dal locale.

Resta da capire cosa sia successo dopo e perché Aurimas si sia diretto verso Carignano invece che verso Sestri Ponente dove è ospite di un amico, un suo connazionale, a sua volta apprezzato giocatore di Basket.

Il magistrato che segue il caso ha ordinato l’autopsia sul corpo del giovane per accertare se vi siano segni di violenza che possano far supporre che sia stato gettato oltre la ringhiera o comunque spinto o, ancora, se avesse bevuto troppo o consumato sostanze stupefacenti che potrebbero averlo indotto in condizioni tali da non rendersi conto del pericolo.

Sotto sequestro anche le riprese video delle telecamere della discoteca per indentificare le persone con cui ha discusso la vittima prima di essere cacciato e nella zona dove è stato trovato il cadavere per verificare se abbiano ripreso elementi utili ad accertare cosa sia successo.

Non viene esclusa neppure l’ipotesi di un gesto volontario e per questo verranno ascoltati amici e parenti.

Sabato mattina il corpo del giovane è stato notato da un passante che si è affacciato dal muraglione e vedendolo ha subito chiamato le forze dell’ordine.