Genova – Lunghe code e disagi, ieri sera, con la chiusura della strada Sopraelevata per lavori in direzione ponente. La chiusura della strada, evidentemente non pubblicizzata a dovere, ha sorpreso moltissimi automobilisti che avevano raggiunto il centro città per trascorrere la serata e al rientro, dalle 21,30 in poi, la situazione è diventata difficile in breve tempo con il formarsi di lunghe code lungo tutte le direttrici tra il centro e il ponente.

Le chiusure proseguiranno anche nei prossimi giorni con il calendario che prevede prima l’interruzione del traffico dalle 21,30 alle 5,30 del mattino successivo in direzione ponente e poi, viceversa, in direzione levante.

Qui il nuovo calendario chiusure