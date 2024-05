Lerici (La Spezia) – Si è persa lungo i sentieri della collina sopra Lerici ed è finita tra i rovi e la vegetazione senza più riuscire a trovare la via per rientrare. I vigili del fuoco del distaccamento di Sarzana sono intervenuti ieri pomeriggio in soccorso di un’anziana signora dispersa nella bassa collina di Lerici.

La donna stava percorrendo il sentiero tra Solaro e Barcola quando ha perso l’orientamento finendo cosi in mezzo ai rovi e alla fitta boscaglia.

Fortunatamente aveva con sè il telefono cellulare ed ha potuto lanciare l’allarme tramite i familiari.

I soccorsi hanno raggiunto la zona e si sono fatti strada con falcini e motosega per poter raggiungere la malcapitata che se l’è cavata con un po’ di paura e qualche escoriazione.

Con l’aiuto del Soccorso Alpino, l’anziana signora è stata subito affidata alle cure del Servizio di emergenza territoriale 118 presente sul posto e trasferita in ospedale per un controllo.

(Foto dei Vigili del Fuoco)