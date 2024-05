Una leggera e temporanea rimonta anticiclonica garantisce un fine settimana con condizioni di tempo più stabile sulla Liguria, ma da lunedì torneranno correnti più fresche ed instabili.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 26 Maggio 2024

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, nel corso della mattinata velature in transito a partire da ponente.

Dalle ore centrali della giornata formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle zone interne, nel pomeriggio potranno dar luogo a qualche rovescio o temporale su Alpi Liguri ed Appennino orientale. Sul resto della regione stabile con il transito di velature, condizione che si estenderà all’intero territorio regionale in serata.

Venti deboli di direzione variabile fino al primo mattino, poi deboli o al più moderati dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature minime stazionarie sulla costa, in leggero calo nell’entroterra. Massime in lieve aumento, più marcato nelle zone interne.

Sulla costa temperature minime tra +12/+17°C e massime tra +19/+24°C

Nell’interno temperature minime tra +2/+13°C e massime tra +17/+25°C