Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Stava camminando sui sentieri sul monte Penna, in località Casermette, quando è stato colpito da un improvviso malore e ha chiesto aiuto ai passanti che hanno subito chiamato il numero unico di emergenza 112 che ha attivato i soccorsi.

Il reparto volo dei Vigili del fuoco ha fatto alzare in volo l’elicottero Drago 152 e ha raggiunto velocemente la zona del soccorso per poi far scendere con il verricello a terra sia elisoccorritori che personale medico.

L’escursionista è stato stabilizzato sulla barella e poi trasportato sino ad un punto dove è potuto atterrare l’elicottero che lo ha infine trasportato velocemente all’ospedale San Martino di Genova