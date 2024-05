Savona – Fiamme in un appartamento di via Nizza, questa notte, e un’anziana pensionata di 80 anni che ha rischiato davvero grosso.

L’allarme è scattato intorno alle 4 quando alcuni vicini di casa hanno sentito un forte odore di bruciato e aprendo la porta di casa hanno visto le scale invase dal fumo.

I vigili del fuoco sono stati allertati e in breve hanno raggiunto la casa facendo evacuare tutti.

In breve hanno poi raggiunto l’appartamento da cui usciva il fumo scoprendo che all’interno si trovava ancora una pensionata ultra 80enne che è stata prelevata e messa in sicurezza e affidata alle cure del personale delle ambulanze.

La pensionata è stata trasferita in ospedale in codice giallo per un principio di intossicazione ma non sarebbe in pericolo.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme ed avviato le prime indagini per ricostruire le cause del rogo che potrebbe essere scoppiato per un corto circuito all’impianto elettrico.

Molti i danni e l’appartamento è inagibile ma le altre famiglie hanno potuto far rientro a casa.