Campo Ligure (Genova) – Ancora un ragazzino ferito durante una gara di mountain bike e nuova corsa in elicottero all’ospedale Gaslini. Questa volta è successo a Campo Ligure durante una gara che si è svolta ieri e alla quale hanno partecipato molti concorrenti minorenni come il ragazzino che si è ferito in modo grave.

Il concorrente ha perso il controllo della bicicletta cadendo rovinosamente a terra. Subito soccorso dal personale addetto alla sicurezza e all’assistente di gara, per il minorenne ferito è stato poi richiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

Giunto sul posto, il personale elisoccorritore e medico è stato verricellato al suolo. Stabilizzato sulla barella, con la collaborazione del personale del Soccorso Alpino già sul posto, è stato issato a bordo per il trasporto all’ospedale Gaslini di Genova.