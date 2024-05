Genova – Aggredita e derubata della collanina d’oro mentre passeggia per strada in via San Giacomo Apostolo, nel quartiere di Cornigliano. Vittima della brutta avventura una donna di 60 anni avvicinata e derubata da un 20enne poi fermato.

I fatti sono avvenuti nella serata di ieri quando la donna, mentre stava passeggiando, è stata veniva avvicinata da un giovane che le ha strappato la collana d’oro dal collo per poi fuggire precipitosamente.

Avvertiti sul numero di emergenza 112, la centrale operativa dei carabinieri ha subito avviato le ricerche con la descrizione dello scippatore, inviando sulla zona tre pattuglie. Nelle vie limitrofe i militari del nucleo radiomobile hanno velocemente individuato l’uomo che si stava allontanando a piedi, bloccandolo senza dargli l’opportunità di tentare di fuggire. Fermato e sottoposto a perquisizione personale, gli è stata trovata addosso la collana che è stata poi restituita alla vittima.

L’arrestato è un ragazzo di 20enni di cittadinanza rumena che risulta nullafacente e senza fissa dimora.

Il giovane è stato arrestato e posto in custodia presso le camere di sicurezza dei carabinieri in attesa del giudizio direttissimo fissato nella mattinata odierna.