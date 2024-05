Genova – Nessuna sanzione per il ritardo nel pagamento, oltre il 30 maggio, per chi non ha ancora ricevuto la Tari. Lo ha comunicato oggi il Comune di Genova in risposta alle polemiche sui ritardi nella consegna dei moduli per i pagamenti ormai prossimo-

Gli utenti che ancora non hanno ricevuto la bolletta Tari domestica, a causa di problemi tecnici, non avranno nessun aggravio per i versamenti della prima rata o della rata unica in scadenza il 30 maggio. Potranno, inoltre, accedere comunque alla rateizzazione. È possibile ricevere i prossimi avvisi TARI via mail compilando il modello disponibile al seguente link https://smart.comune.genova.it/form/tari . Inoltre, all’interno del Fascicolo del Cittadino nella sezione Io Contribuente-La mia Tari è possibile visualizzare tutti i dati che consentono il pagamento.