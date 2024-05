L’arrivo di nuove correnti umide di origine Atlantica riporteranno instabilità nelle condizioni meteo nella settimana che sta iniziando con passaggi nuvolosi e isolati piovaschi alternati a periodi più stabili e soleggiati.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 27 Maggio 2024

La mattinata trascorrerà all’insegna di cieli velati o parzialmente nuvolosi con schiarite più ampie sul ponente regionale.

A partire dalle ore centrali sarà possibile la genesi di rovesci anche a sfondo temporalesco sul comparto delle Alpi Marittime/Liguri e sull’Appennino Orientale.

Dal tardo pomeriggio un sistema temporalesco, in formazione tra Cuneese e Astigiano si dirigerà verso Est/Sud-Est, lambendo le aree interne di Savonese e Genovesato (Val Bormida in primis), più marginalmente le zone circostanti e la costa centro-occidentale .

Più asciutto sul Levante costiero e sulle restanti zone a partire dalla nottata

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali

Mare poco mosso

Temperature minime stazionarie sulla costa, in leggero calo nell’entroterra. Massime in lieve calo sui settori costieri di Levante.

Sula costa temperature minime tra +12/+17°C – Max: +19/+24°C

Nell’interno temperature minime tra +2/+12°C – Max: +17/+25°C