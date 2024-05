Rezzoaglio (Genova) – Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 maggio, una grossa frana si è abbattuta lungo la Strada statale 586 nel tratto compreso tra la località di Bertigaro e quella di Parazzuolo, al chilometro 43.

Sul posto è giunto il personale Anas per valutare l’entità del danno e per iniziare le operazioni di ripristino della strada. Al momento la circolazione risulta interdetta in entrambe le direzioni: per raggiungere la Val d’Aveto il traffico è deviato verso il passo della Scoglina, dove una frana si era abbattuta pochi giorni fa e dove la situazione è stata ripristinata.

Fortunatamente non si registrano persone rimaste coinvolte dalla frana: al momento della caduta, infatti, non stava transitando alcuna vettura.

foto Facebook @Comune di Rezzoaglio