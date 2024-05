Genova – Il Comune invita i Cittadini ad iscriversi al sito online per poter ricevere le comunicazioni Tari via email ma la pagina non risulta attiva e non è possibile richiedere il servizio.

Chi tenta di collegarsi al link https://smart.comune.genova.it/form/tari si ritrova nel sito del Comune di Genova ma con l’indicazione “Pagina non trovata”.

Un errore che sta scatenando l’ironia di molti genovesi e le proteste delle associazioni dei Consumatori che si domandano se non ci siano dei controlli prima di comunicare delle proposte di adesione ai servizi.

La “buona notizia” è invece che per i genovesi che ancora non hanno ricevuto la comunicazione con l’importo della Tari da pagare o la rateizzazione, non è prevista nessuna sanzione per il ritardo nel pagamento, oltre il 30 maggio.

A comunicarlo lo stesso Comune a seguito delle polemiche sui ritardi nella consegna dei moduli per i pagamenti ormai prossimo-

“Gli utenti che ancora non hanno ricevuto la bolletta Tari domestica, a causa di problemi tecnici – scrive infatti il Comune – non avranno nessun aggravio per i versamenti della prima rata o della rata unica in scadenza il 30 maggio”.

La comunicazione ufficiale di ieri, proseguiva con l’invito alla possibilità di accedere comunque alla rateizzazione e alla possibilità di ricevere i prossimi avvisi TARI via mail compilando il modello disponibile al link https://smart.comune.genova.it/form/tari che al momento non sembra funzionare.

E’ possibile comunque trovare tutti i dati che consentono il pagamento all’interno del Fascicolo del Cittadino nella sezione Io Contribuente-La mia Tari